Concert à Laon : « Laon Jazzy Big Band » Dimanche 21 septembre, 10h30 Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Aisne
Accès gratuit
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00
Un concert de ce Big band conventionné avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon !
Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
