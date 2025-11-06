Concert à Laon Laurent Voulzy

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Le retour de Laurent Voulzy à Laon !

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection , Le Soleil Donne , Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante … tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

Laurent Voulzy returns to Laon!

German :

Die Rückkehr von Laurent Voulzy nach Laon!

Italiano :

Laurent Voulzy torna a Laon!

Espanol :

¡Laurent Voulzy vuelve a Laon!

L’événement Concert à Laon Laurent Voulzy Laon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Pays de Laon