Concert à Laon : « Les classes de cuivres » Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon
Concert à Laon : « Les classes de cuivres » Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon dimanche 21 septembre 2025.
Concert à Laon : « Les classes de cuivres » Dimanche 21 septembre, 11h30 Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00
Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00
Le Conservatoire de musique du Pays de Laon vous convie à ce concert donnée par les élèves mêlant trombones et tubas !
Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
Le Conservatoire de musique du Pays de Laon vous convie à ce concert donnée par les élèves mêlant trombones et tubas !
Conservatoire du Pays de Laon