Concert à Laon : « Les classes de cuivres » Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon dimanche 21 septembre 2025.

Accès gratuit

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Le Conservatoire de musique du Pays de Laon vous convie à ce concert donnée par les élèves mêlant trombones et tubas !

Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Conservatoire du Pays de Laon