Concert à l’Arrosoir Figeac Micenbiere Figeac vendredi 30 janvier 2026.
5 rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Des musiciens dans l’esprit punk rock alternatif français, tout en composition !
Le groupe lotois est créé en 2019, avec 4 musiciens (basses, guitare, chant, batterie), qu’une accordéoniste rejoint début octobre 2025.
3 Albums à leur compteur en 2025 Micenbiere revient en force avec son nouvel album Folie Collective . Fidèle à son identité: transformer la rage, l’humour et l’esprit festif en un cri partagé. .
5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49
English :
Musicians in the spirit of French alternative punk rock, all composition!
The Lot band was formed in 2019, with 4 musicians (bass, guitar, vocals, drums), who were joined by an accordionist in early October 2025
