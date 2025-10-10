Concert à l’Arrosoir Figeac Swing Forty Six Figeac

Concert à l’Arrosoir Figeac Swing Forty Six Figeac vendredi 10 octobre 2025.

Concert à l’Arrosoir Figeac Swing Forty Six

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Duo de jazz manouche!

Swing Forty Six est un duo de jazz manouche où deux styles de guitare se croisent, se complètent et s’enrichissent mutuellement dans un dialogue musical vibrant.

En alternant valses, tempos soutenus, medium swings et balades les deux compères font danser le métronome et insufflent à leur musique un souffle unique.

Avec Swing Forty Six, le public embarque pour un voyage ensoleillé, entre mélodies

intemporelles et envolées virtuoses porté par une complicité évidente et un plaisir de jouer communicatif.

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

English :

Gypsy jazz duo!

Swing Forty Six is a gypsy jazz duo where two styles of guitar intersect, complement and enrich each other in a vibrant musical dialogue.

Alternating between waltzes, steady tempos, medium swings and ballads, the two partners make the metronome dance and breathe unique life into their music.

With Swing Forty Six, audiences embark on a sun-drenched journey through timeless melodies

between timeless melodies and virtuoso flights of fancy, driven by a clear sense of complicity and infectious pleasure in playing.

German :

Ein Gypsy-Jazz-Duo!

Swing Forty Six ist ein Gypsy-Jazz-Duo, in dem sich zwei Gitarrenstile kreuzen, ergänzen und sich gegenseitig in einem pulsierenden musikalischen Dialog bereichern.

Die beiden Musiker lassen das Metronom tanzen und hauchen ihrer Musik einen einzigartigen Atem ein, indem sie Walzer, getragene Tempi, Medium Swings und Balladen abwechseln.

Mit Swing Forty Six begibt sich das Publikum auf eine sonnige Reise, zwischen Melodien

zeitlosen Klängen und virtuosen Höhenflügen, die von einer offensichtlichen Komplizenschaft und einer ansteckenden Spielfreude getragen werden.

Italiano :

Duo jazz gitano!

Swing Forty Six è un duo Gypsy jazz in cui due stili di chitarra si incontrano, si completano e si arricchiscono a vicenda in un vibrante dialogo musicale.

Alternando valzer, tempi stabili, swing medi e ballate, i due partner fanno ballare il metronomo e infondono una vita unica alla loro musica.

Con Swing Forty Six, il pubblico intraprende un viaggio solare tra melodie senza tempo e voli virtuosi

tra melodie senza tempo e voli virtuosi di fantasia, guidati da un chiaro senso di complicità e da un contagioso piacere di suonare.

Espanol :

Dúo de jazz gitano

Swing Forty Six es un dúo de jazz gitano en el que dos estilos de guitarra se encuentran, se complementan y se enriquecen mutuamente en un vibrante diálogo musical.

Alternando valses, tempos constantes, swings medios y baladas, los dos miembros de la pareja hacen bailar al metrónomo e insuflan una vida única a su música.

Con Swing Forty Six, el público se embarca en un viaje bañado por el sol a través de melodías intemporales y vuelos virtuosos

entre melodías intemporales y vuelos virtuosos, impulsados por un claro sentido de la complicidad y un contagioso placer al tocar.

L’événement Concert à l’Arrosoir Figeac Swing Forty Six Figeac a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Figeac