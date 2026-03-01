Concert à l’Arrsosoir Figeac Les Voca-Muses

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Programmés dans le cadre de la 5ème édition de FEMININ Pluriel-le, la quinzaine des droits de la femme, initiée par Amnesty international avec le soutien de la ville de Figeac.

Ensemble vocal du Lot, les Voca-muses vous proposent un moment festif de chansons inédites du répertoire de Florence Gay (Autrice-compositrice)

Les ingrédients une douzaine de femmes pleines de vie, une bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, des rythmes endiablés, des instants poétiques et festifs, le tout en chansons inédites du répertoire de Florence Gay

.

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

Programmed as part of the 5th edition of FEMININ Pluriel-le, the women’s rights fortnight, initiated by Amnesty International with the support of the town of Figeac.

Vocal ensemble from the Lot region, Les Voca-muses offer a festive moment of unpublished songs from the repertoire of Florence Gay (singer-songwriter)

The ingredients: a dozen women full of life, a good dose of humor, a pinch of feminism, frenzied rhythms, poetic and festive moments, all in unpublished songs from the repertoire of Florence Gay

L’événement Concert à l’Arrsosoir Figeac Les Voca-Muses Figeac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Figeac