Concert à L’Astrada L’Astrada Marciac

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers
Début : 2025-11-15 21:00:00
RAÚL PAZ
Guajiro Chic
Musique cubaine
Raúl Paz, figure incontournable de la musique cubaine contemporaine, a quitté son île en 1994. Il aura passé près de quinze ans en exil avant de rentrer au pays. Raúl Paz revient en 2025 avec un nouvel album, Guajiro Chic, ( Guajiro désignant les agriculteurs et fermiers cubains).
Ce projet, ancré dans ses racines, reflète son parcours unique, son retour à Cuba en 2009 et ses retrouvailles avec cette majestueuse campagne qui somnole au cœur des montagnes. Il y collabore avec les musiciens locaux, puise dans leur simplicité savante et redécouvre la richesse de sa culture musicale. À travers cet album, Raúl Paz se fait le porte-voix d’une Guajira moderne ( Guajira étant un genre musical propre à l’orient de Cuba), métissée et personnelle et renoue avec l’essence même de sa belle île.
Ainsi est né l’énergique et romantique Guajiro Chic. Raúl Paz en a peaufiné les textes, usant de double sens, un art propre aux artistes en exil tout autant qu’à la malicia des paysans. À la croisée des genres, aux influences multiples, du son à la musica campesina , des rythmes cubains traditionnels à la pop, cet album enjôleur nous offre un voyage immersif aux Caraïbes, une rencontre profonde avec le peuple cubain.
Raúl Paz voix
Nicolas Dacunha batterie
Pity Cabrera piano, accordéon
Jo Orosemane basse
Nelson Palacios percussions, violon .
L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr
English :
RAÚL PAZ
Guajiro Chic
Cuban music
Raúl Paz, a leading figure in contemporary Cuban music, left his island in 1994. He spent almost fifteen years in exile before returning home. Raúl Paz returns in 2025 with a new album, Guajiro Chic, ( Guajiro meaning Cuban farmers).
This project, anchored in his roots, reflects his unique journey, his return to Cuba in 2009 and his reunion with the majestic countryside that slumbers in the heart of the mountains. Here, he collaborates with local musicians, drawing on their skilful simplicity and rediscovering the richness of his musical culture. With this album, Raúl Paz becomes the spokesman for a modern Guajira ( Guajira being a musical genre specific to eastern Cuba), mixed and personal, and reconnects with the very essence of his beautiful island.
The result is the energetic and romantic Guajiro Chic. Raúl Paz has fine-tuned the lyrics, making use of double meanings, an art peculiar to artists in exile as much as to the malicia of peasants. A crossroads of genres, with multiple influences, from son to musica campesina, from traditional Cuban rhythms to pop, this enchanting album takes us on an immersive journey to the Caribbean, a profound encounter with the Cuban people.
German :
RAÚL PAZ
Guajiro Chic
Kubanische Musik
Raúl Paz, eine der wichtigsten Figuren der zeitgenössischen kubanischen Musik, verließ seine Insel im Jahr 1994. Er verbrachte fast fünfzehn Jahre im Exil, bevor er in seine Heimat zurückkehrte. Raúl Paz kehrt 2025 mit einem neuen Album, Guajiro Chic, ( Guajiro bezeichnet die kubanischen Bauern und Landwirte) zurück.
Dieses Projekt, das in seinen Wurzeln verwurzelt ist, spiegelt seinen einzigartigen Werdegang wider, seine Rückkehr nach Kuba im Jahr 2009 und sein Wiedersehen mit der majestätischen Landschaft, die in den Bergen schlummert. Er arbeitete mit lokalen Musikern zusammen, schöpfte aus ihrer kunstvollen Einfachheit und entdeckte den Reichtum seiner musikalischen Kultur wieder. Mit diesem Album macht sich Raúl Paz zum Sprachrohr einer modernen, gemischten und persönlichen Guajira (Guajira ist eine Musikrichtung, die im Osten Kubas beheimatet ist) und knüpft an das Wesen seiner schönen Insel an.
So entstand der energiegeladene und romantische Guajiro Chic. Die Texte wurden von Raúl Paz verfeinert, der mit Doppeldeutigkeiten arbeitet, die sowohl für Künstler im Exil als auch für die Malicia der Bauern typisch sind. Das Album ist eine Reise in die Karibik und eine tiefe Begegnung mit dem kubanischen Volk.
Italiano :
RAÚL PAZ
Guajiro Chic
Musica cubana
Raúl Paz, figura di spicco della musica cubana contemporanea, ha lasciato la sua isola nel 1994. Ha trascorso quasi quindici anni in esilio prima di tornare in patria. Raúl Paz torna nel 2025 con un nuovo album, Guajiro Chic ( Guajiro significa contadino cubano).
Questo progetto, radicato nelle sue radici, riflette il suo viaggio unico, il suo ritorno a Cuba nel 2009 e il suo ricongiungimento con la maestosa campagna che dorme nel cuore delle montagne. Qui collabora con musicisti locali, attingendo alla loro abile semplicità e riscoprendo la ricchezza della sua cultura musicale. Con questo album, Raúl Paz dà voce a una Guajira moderna ( Guajira è un genere musicale specifico dell’est di Cuba), mista e personale, che si ricollega all’essenza stessa della sua bella isola.
Il risultato è l’energico e romantico Guajiro Chic. Raúl Paz ha messo a punto i testi, utilizzando i doppi sensi, un’arte che caratterizza tanto gli artisti in esilio quanto la malicia contadina. Crocevia di generi e di molteplici influenze, dal son alla musica campesina, dai ritmi tradizionali cubani al pop, questo incantevole album ci porta in un viaggio coinvolgente nei Caraibi, un incontro profondo con il popolo cubano.
Espanol :
RAÚL PAZ
Guajiro Chic
Música cubana
Raúl Paz, figura destacada de la música cubana contemporánea, abandonó su isla en 1994. Pasó casi quince años en el exilio antes de regresar a su país. Raúl Paz regresa en 2025 con un nuevo álbum, Guajiro Chic, ( Guajiro significa campesino cubano).
Este proyecto, arraigado en sus raíces, refleja su particular viaje, su regreso a Cuba en 2009 y su reencuentro con el majestuoso campo que dormita en el corazón de las montañas. Aquí colabora con músicos locales, inspirándose en su hábil sencillez y redescubriendo la riqueza de su cultura musical. Con este álbum, Raúl Paz da voz a una guajira moderna ( guajira es un género musical específico del oriente de Cuba) mestiza y personal, que vuelve a conectar con la esencia misma de su hermosa isla.
El resultado es el enérgico y romántico Guajiro Chic. Raúl Paz ha afinado las letras, utilizando el doble sentido, un arte tan propio de los artistas del exilio como de la malicia campesina. Cruce de géneros y de influencias múltiples, del son a la música campesina, de los ritmos tradicionales cubanos al pop, este álbum encantador nos lleva a un viaje inmersivo al Caribe, un encuentro profundo con el pueblo cubano.
