Concert à l’Atelier de la Brasserie L’Atelier de la Brasserie Aubrives

Concert à l’Atelier de la Brasserie

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Reconnu pour ses performances acoustiques captivantes, ce groupe vous promet un moment musical chaleureux et convivial, avec un répertoire revisité pour une ambiance intime et rythmée.Quand ? Le jeudi 4 avril prochain. Heure ? 17h30. Où ? L’Atelier de la Brasserie à Aubrives.L’occasion idéale de partager un bon moment en musique !Nous vous attendons donc pour une soirée exceptionnelle en compagnie de DIVAOUSTICS !

.

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives 08320 Ardennes Grand Est labrasserieaubrives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renowned for their captivating acoustic performances, this group promises you a warm and friendly musical moment, with a revisited repertoire for an intimate and rhythmic atmosphere.When? Thursday, April 4. Time? 17h30. Where? L’Atelier de la Brasserie, Aubrives, France.the perfect opportunity to share a good time in music! We look forward to welcoming you to an exceptional evening in the company of DIVAOUSTICS!

L’événement Concert à l’Atelier de la Brasserie Aubrives a été mis à jour le 2026-03-10 par Ardennes Tourisme