Concert à l’auberge de la Tour: Divago – Grand Rue Sauzet, 23 mai 2025 19:30, Sauzet.

Lot

Concert à l’auberge de la Tour: Divago Grand Rue Auberge de la Tour Sauzet Lot

Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Concert avec Divago ambiance assurée. Scène ouverte après le concert. Venez nombreux.

Grand Rue Auberge de la Tour

Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 90 05

English :

Concert with Divago. Open stage after the concert. Come one, come all.

German :

Konzert mit Divago garantierte Stimmung. Offene Bühne nach dem Konzert. Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

Concerto con Divago. Palco aperto dopo il concerto. Venite uno, venite tutti.

Espanol :

Concierto con Divago. Escenario abierto después del concierto. Venga uno, vengan todos.

