Concert à l’Auditorium Fabrice Martinez Quintet Cahors

Ce musicien et compositeur se plonge dans la musique de Stevie Wonder et réunit pour l’occasion une équipe internationale de choc, aux fortes personnalités le bassiste de Manu Dibango, Raymond Doumbé ; la claviériste Bettina Kee, vue, entre autres, aux côtés d’Alain Bashung ; le guitariste Julien Lacharme, soliste d’Alpha Blondy ; et le batteur congolais Romaric N’Zaou. Mais attention, il ne s’agit pas d’en faire une pâle copie, mais bien de s’imprégner de ses harmonies, ses rythmiques et de les traiter comme des standards, d’improviser au-dessus de la magie de sa musique et, surtout de faire circuler le plaisir de la scène à la salle, faire bouger les corps et coller la sueur au front… Esprit de Stevie, es-tu là ?

On aime le groove irrésistible de cet album, l’intensité de jeu, la limpidité des arrangements pourtant parfois sophistiqués et surtout l’exaltation que procure cette musique à découvrir absolument sur scène. Fip .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10

English :

This musician and composer immerses himself in the music of Stevie Wonder and brings together an international team of strong personalities for the occasion: Manu Dibango?s bassist, Raymond Doumbé; keyboardist Bettina Kee, seen alongside Alain Bashung, among others; guitarist Julien Lacharme, Alpha Blondy?s soloist; and Congolese drummer Romaric N?Zaou

German :

Der Musiker und Komponist taucht in die Musik von Stevie Wonder ein und stellt dafür ein internationales Team mit starken Persönlichkeiten zusammen: Manu Dibangos Bassist Raymond Doumbé, die Keyboarderin Bettina Kee, die unter anderem an der Seite von Alain Bashung zu sehen war, den Gitarristen Julien Lacharme, Solist von Alpha Blondy, und den kongolesischen Schlagzeuger Romaric N?Zaou

Italiano :

Il musicista e compositore si è immerso nella musica di Stevie Wonder e ha riunito per l’occasione un team internazionale di forti personalità: il bassista di Manu Dibango Raymond Doumbé, la tastierista Bettina Kee, vista tra l’altro al fianco di Alain Bashung, il chitarrista Julien Lacharme, solista di Alpha Blondy, e il batterista congolese Romaric N’Zaou

Espanol :

Este músico y compositor se ha sumergido en la música de Stevie Wonder y ha reunido para la ocasión a un equipo internacional de fuertes personalidades: el bajista de Manu Dibango, Raymond Doumbé; la teclista Bettina Kee, vista junto a Alain Bashung, entre otros; el guitarrista Julien Lacharme, solista de Alpha Blondy; y el batería congoleño Romaric N’Zaou

