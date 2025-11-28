Concert à l’Auditorium Gabriel Pidoux Cahors

Concert à l’Auditorium Gabriel Pidoux

Le hautbois n’étant que trop rarement entendu hors de l’orchestre, Gabriel Pidoux a à cœur de proposer une nouvelle approche et une écoute plus singulière de cet instrument aux capacités infinies. Il devient, en 2020, le premier hautboïste à être nommé Révélation Soliste Instrumental des Victoires de la Musique Classique. Roi déchu depuis l’époque baroque, le hautbois retrouve ses lettres de noblesse en tant que chambriste lors de l’époque moderne. Et c’est particulièrement en France, pays de naissance de cet instrument au timbre si reconnaissable que s’opère cette réparation.

Difficile de savoir si ce sont les progrès de la lutherie, ou bien la volonté des hautboïstes de l’époque qui ont permis à l’instrument de sortir de l’ombre, mais le constat est sans appel les grands compositeurs français de l’époque moderne ont tous écrit pour le hautbois. Sonate pour hautbois, sonate pour basson et de beaux trios pour ravir les auditeurs et rappeler à tout un chacun que tout le monde aime les instruments à anches doubles, sauf ceux qui ne le savent pas encore. .

English :

As the oboe is all too rarely heard outside the orchestra, Gabriel Pidoux is keen to offer a new approach and a more singular way of listening to this instrument of infinite capabilities

German :

Da die Oboe außerhalb des Orchesters viel zu selten zu hören ist, möchte Gabriel Pidoux einen neuen Zugang zu diesem Instrument mit seinen unendlichen Möglichkeiten finden und es auf eine ganz besondere Art und Weise hören

Italiano :

Poiché l’oboe è troppo raramente ascoltato al di fuori dell’orchestra, Gabriel Pidoux vuole offrire un nuovo approccio e un modo più unico di ascoltare questo strumento dalle infinite capacità

Espanol :

Como el oboe se escucha demasiado poco fuera de la orquesta, Gabriel Pidoux quiere ofrecer un nuevo enfoque y una forma más singular de escuchar este instrumento de infinitas capacidades

