Concert à l’Echappée L’Echappée Saint-Julien-Chapteuil

Concert à l’Echappée
L’Echappée 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Rémi Peyrache chante Renaud & Frédéric Bobin chante Lavilliers
L’Echappée 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07 agora.stjulienchapteuil@gmail.com
English :
Rémi Peyrache sings Renaud & Frédéric Bobin sings Lavilliers
