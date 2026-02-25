Concert à l’Echappée L’Echappée Saint-Julien-Chapteuil

Concert à l’Echappée

L’Echappée 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Rémi Peyrache chante Renaud & Frédéric Bobin chante Lavilliers

+33 6 52 59 34 07 agora.stjulienchapteuil@gmail.com

English :

Rémi Peyrache sings Renaud & Frédéric Bobin sings Lavilliers

