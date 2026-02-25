Concert à L’Echappée L’Echappée Saint-Julien-Chapteuil
Concert à L’Echappée
L’Echappée 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Yvan Marc et Rémi Peyrache chantent BRASSENS. Une soirée entre amis en toute simplicité, où le public peut donner de la voix.
L’Echappée 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07 agora.stjulienchapteuil@gmail.com
English :
Yvan Marc and Rémi Peyrache sing BRASSENS. A simple evening with friends, where the audience can give their all.
