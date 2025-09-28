Concert à l’Ecluse 150 Pont Bonen Rostrenen

Pont Bonen Ecluse 150 Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Concert de François Verguet, Danielle Titley et Steph à la contrebasse dimanche 28 septembre à l’Ecluse 150. Chants Bluegrass

À partir de 18h

Crêpes et boissons

Org. Ecluse 150 .

Pont Bonen Ecluse 150 Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 63 76 08 74

