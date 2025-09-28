Concert à l’église À quoi ça tient ? Chuelles
Chuelles Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-28 17:30:00
L’association Les Castafiores s’emmêlent
vous propose un concert vocal au cœur de
l’église Saint-Etienne de Chuelles !
Depuis 2003, ce groupe vocal transporte son
public dans un univers musical riche et varié, où
chaque note résonne avec passion et
enthousiasme. Leur répertoire audacieux met à
l’honneur la chanson française sous toutes ses
formes. Des classiques inoubliables aux perles
moins connues, chaque performance est une
célébration du chant et des émotions humaines. 10 .
Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 23 63
English :
Les Castafiores s?emmêlent » association
offers you a vocal concert in the heart of
saint-Etienne de Chuelles church!
German :
Der Verein « Les Castafiores s?emmêlent » (Die Kastagnetten verwickeln sich)
bietet Ihnen ein Vokalkonzert im Herzen der Kirche von Chuelles an
der Kirche Saint-Etienne in Chuelles!
Italiano :
L’Associazione « Les Castafiores s?emmêlent
vi offre un concerto vocale nel cuore della chiesa di
chiesa di Saint-Etienne a Chuelles!
Espanol :
La asociación « Les Castafiores s?emmêlent
le ofrece un concierto vocal en el corazón de
¡iglesia Saint-Etienne de Chuelles!
