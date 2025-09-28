Concert à l’église À quoi ça tient ? Chuelles

Concert à l’église À quoi ça tient ?

Chuelles Loiret

L’association Les Castafiores s’emmêlent

vous propose un concert vocal au cœur de

l’église Saint-Etienne de Chuelles !

Depuis 2003, ce groupe vocal transporte son

public dans un univers musical riche et varié, où

chaque note résonne avec passion et

enthousiasme. Leur répertoire audacieux met à

l’honneur la chanson française sous toutes ses

formes. Des classiques inoubliables aux perles

moins connues, chaque performance est une

célébration du chant et des émotions humaines.

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 23 63

English :

Les Castafiores s?emmêlent » association

offers you a vocal concert in the heart of

saint-Etienne de Chuelles church!

German :

Der Verein « Les Castafiores s?emmêlent » (Die Kastagnetten verwickeln sich)

bietet Ihnen ein Vokalkonzert im Herzen der Kirche von Chuelles an

der Kirche Saint-Etienne in Chuelles!

Italiano :

L’Associazione « Les Castafiores s?emmêlent

vi offre un concerto vocale nel cuore della chiesa di

chiesa di Saint-Etienne a Chuelles!

Espanol :

La asociación « Les Castafiores s?emmêlent

le ofrece un concierto vocal en el corazón de

¡iglesia Saint-Etienne de Chuelles!

