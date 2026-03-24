Concert à l’église Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt

Concert à l’église

Église Saint-Eutrope Rue de l’Église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez nombreux assister au concert à l’église organisé par l’association Allemans Animations et Culture. Vous assisterez à la performance du Chœur Val de Garonne sous la direction de JL Chastaing. Moment musical à partager sans modération !

Venez nombreux assister au concert à l’église organisé par l’association Allemans Animations et Culture. Vous assisterez à la performance du Chœur Val de Garonne sous la direction de JL Chastaing. Moment musical à partager sans modération ! .

Église Saint-Eutrope Rue de l’Église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 10 29

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English : Concert à l’église

Come one, come all to the church concert organized by Allemans Animations et Culture. Enjoy a performance by the Ch?ur Val de Garonne under the direction of JL Chastaing. A musical moment to be shared without moderation!

L’événement Concert à l’église Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Lauzun