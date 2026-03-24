Concert à l’église Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt
Concert à l’église Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt dimanche 29 mars 2026.
Concert à l’église
Église Saint-Eutrope Rue de l’Église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez nombreux assister au concert à l’église organisé par l’association Allemans Animations et Culture. Vous assisterez à la performance du Chœur Val de Garonne sous la direction de JL Chastaing. Moment musical à partager sans modération !
Venez nombreux assister au concert à l’église organisé par l’association Allemans Animations et Culture. Vous assisterez à la performance du Chœur Val de Garonne sous la direction de JL Chastaing. Moment musical à partager sans modération ! .
Église Saint-Eutrope Rue de l’Église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 10 29
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English : Concert à l’église
Come one, come all to the church concert organized by Allemans Animations et Culture. Enjoy a performance by the Ch?ur Val de Garonne under the direction of JL Chastaing. A musical moment to be shared without moderation!
L’événement Concert à l’église Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Lauzun
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