Concert à l’église Arpegia Vox Rue Ernest Morisset Saint-Denis-d’Oléron

Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 22:00:00
2026-04-28
Le mardi 28 avril, la mairie de Saint‑Denis d’Oléron a le plaisir d’accueillir le choeur toulousain Arpegia Vox pour un concert gratuit à l’église de la commune.
Rue Ernest Morisset Eglise Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
English : Church concert: Arpegia Vox
On Tuesday April 28, the Mairie de Saint-Denis d?Oléron is delighted to welcome the Arpegia Vox choir from Toulouse for a free concert at the local church.
L’événement Concert à l’église Arpegia Vox Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes