Concert à l’Eglise Bommiers
Concert à l’Eglise Bommiers samedi 27 juin 2026.
Bommiers
Concert à l’Eglise
Place de l’Église Bommiers Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert exceptionnel de l’Ensemble vocal Arca Musicalis, dirigé par Gilbert Parrinello, à l’Eglise Saint-Pierre de Bommiers le samedi 27 juin 2026 à 20h30.
Un voyage musical à travers les œuvres de Monteverdi, Charpentier, Galuppi, Rameau…
Entrée libre Venez nombreux ! .
Place de l’Église Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 00 72 41 villechauvon@gmail.com
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English :
Exceptional concert by Ensemble vocal Arca Musicalis, directed by Gilbert Parrinello, at Eglise Saint-Pierre de Bommiers on Saturday June 27, 2026 at 8:30pm.
L’événement Concert à l’Eglise Bommiers a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Champs d’Amour