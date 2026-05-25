Bommiers

Concert à l’Eglise

Place de l’Église Bommiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert exceptionnel de l’Ensemble vocal Arca Musicalis, dirigé par Gilbert Parrinello, à l’Eglise Saint-Pierre de Bommiers le samedi 27 juin 2026 à 20h30.

Un voyage musical à travers les œuvres de Monteverdi, Charpentier, Galuppi, Rameau…

Entrée libre Venez nombreux ! .

Place de l’Église Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 00 72 41 villechauvon@gmail.com

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English :

Exceptional concert by Ensemble vocal Arca Musicalis, directed by Gilbert Parrinello, at Eglise Saint-Pierre de Bommiers on Saturday June 27, 2026 at 8:30pm.

L’événement Concert à l’Eglise Bommiers a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Champs d’Amour