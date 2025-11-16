Concert à l’église Carry-le-Rouet
Concert à l’église Carry-le-Rouet dimanche 16 novembre 2025.
Concert à l’église
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 17h. passage de l’Eglise Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Chœur lyrique l’Harmonie de l’Estaque présenté par les Amis de l’Orgue de Carry
passage de l’Eglise Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 amis-orgue-carry@sfr.fr
English :
Ch?ur lyrique l’Harmonie de l’Estaque presented by Les Amis de l’Orgue de Carry
German :
Ch?ur lyrique l’Harmonie de l’Estaque präsentiert von den Amis de l’Orgue de Carry
Italiano :
Chérique l’Harmonie de l’Estaque presentata da Les Amis de l’Orgue de Carry
Espanol :
Ch?ur lyrique l’Harmonie de l’Estaque presentado por Les Amis de l’Orgue de Carry
L’événement Concert à l’église Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet