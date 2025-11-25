Concert à l’église Château-Renard

Concert à l’église

143 Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Cette année encore, la ville de Château-Renard, accueille le Chœur de Safran, au sein de l’église Saint-Etienne. Le talent des choristes, l’accompagnement musical et l’acoustique du lieu, promettent à nouveau un concert inoubliable !

143 Rue du Vieux Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

Once again this year, the town of Château-Renard welcomes the Ch?ur de Safran to Saint-Etienne church. The talent of the choristers, the musical accompaniment and the acoustics of the venue promise another unforgettable concert!

German :

Auch in diesem Jahr empfängt die Stadt Château-Renard den Ch?ur de Safran in der Kirche Saint-Etienne. Das Talent der Chorsänger, die musikalische Begleitung und die Akustik des Ortes versprechen wieder ein unvergessliches Konzert!

Italiano :

Anche quest’anno, la città di Château-Renard accoglierà la Ch’ur de Safran nella chiesa di Saint-Etienne. Il talento dei coristi, l’accompagnamento musicale e l’acustica del luogo promettono un altro concerto indimenticabile!

Espanol :

Un año más, la ciudad de Château-Renard acogerá en la iglesia de Saint-Etienne al Ch?ur de Safran. El talento de los coristas, el acompañamiento musical y la acústica del lugar prometen otro concierto inolvidable

