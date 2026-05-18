Brides-les-Bains

Concert à l’église Chorale de Bozel les 4 Saisons Jeudi 28 mai

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Venez retrouver la chorale de Bozel Les 4 Saisons, par Lionnel Molière à l’Église de Brides-les-Bains.

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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Join the Bozel choir Les 4 Saisons, directed by Lionnel Molière, at the Church of Brides-les-Bains.

L’événement Concert à l’église Chorale de Bozel les 4 Saisons Jeudi 28 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains