Concert à l’eglise Cormes
Concert à l’eglise Cormes dimanche 29 novembre 2026.
Concert à l’eglise
Eglise Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concert église .
Eglise Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire mairiecormes@wanadoo.fr
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English :
L’événement Concert à l’eglise Cormes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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