Concert à l’eglise

Eglise Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Concert église .

Eglise Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire mairiecormes@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert à l’eglise Cormes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude