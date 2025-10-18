Concert à l’église de Castelfranc de la chorale de Douelle Castelfranc

Concert à l’église de Castelfranc de la chorale de Douelle Castelfranc samedi 18 octobre 2025.

Concert à l’église de Castelfranc de la chorale de Douelle

Eglise de Castelfranc Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Chorale de Douelle reprend la route des concerts et vous invite à partager un moment musical placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de chanter ensemble.

La Chorale de Douelle reprend la route des concerts et vous invite à partager un moment musical placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de chanter ensemble. .

Eglise de Castelfranc Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 22 93

English :

The Douelle Choir is back on the concert circuit and invites you to share a musical moment of conviviality and the pleasure of singing together.

German :

Der Chorale de Douelle nimmt seine Konzerttätigkeit wieder auf und lädt Sie ein, einen musikalischen Moment unter dem Zeichen der Geselligkeit und der Freude am gemeinsamen Singen zu teilen.

Italiano :

Il Coro Douelle torna a esibirsi in concerto e vi invita a condividere un momento musicale all’insegna della convivialità e del piacere di cantare insieme.

Espanol :

El Coro Douelle vuelve al circuito de conciertos y le invita a compartir un momento musical de convivencia y el placer de cantar juntos.

L’événement Concert à l’église de Castelfranc de la chorale de Douelle Castelfranc a été mis à jour le 2025-10-06 par OT CVL Vignoble