Concert à l’église de Castelfranc de la chorale de Douelle Castelfranc
Eglise de Castelfranc Castelfranc Lot
Début : 2025-10-18 17:00:00
La Chorale de Douelle reprend la route des concerts et vous invite à partager un moment musical placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de chanter ensemble.
Eglise de Castelfranc Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 22 93
English :
The Douelle Choir is back on the concert circuit and invites you to share a musical moment of conviviality and the pleasure of singing together.
German :
Der Chorale de Douelle nimmt seine Konzerttätigkeit wieder auf und lädt Sie ein, einen musikalischen Moment unter dem Zeichen der Geselligkeit und der Freude am gemeinsamen Singen zu teilen.
Italiano :
Il Coro Douelle torna a esibirsi in concerto e vi invita a condividere un momento musicale all’insegna della convivialità e del piacere di cantare insieme.
Espanol :
El Coro Douelle vuelve al circuito de conciertos y le invita a compartir un momento musical de convivencia y el placer de cantar juntos.
