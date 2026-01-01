Concert à l’église de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Concert à l’église de Châtelaillon-Plage

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Les chorales L’Océane et Solin’ en Chœur vous donnent rendez-vous dimanche 18 janvier à 17h pour un concert gratuit à l’église Sainte-Madeleine, ouvert à tous.

.

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

English : Concert at Châtelaillon-Plage church

The L’Océane and Solin’ en Chœur choirs invite you to a free concert on Sunday January 18 at 5pm at the Sainte-Madeleine church, open to all.

