Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo Collonges-la-Rouge

37 Place de l’Église Collonges-la-Rouge Corrèze

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le chœur Blue Tempo vous propose un concert original mêlant gospel, jazz, variété et musiques de films. Un moment convivial porté par l’énergie d’un groupe vocal dynamique et passionné .

37 Place de l’Église Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 93 75

