Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo Collonges-la-Rouge
Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo Collonges-la-Rouge samedi 27 septembre 2025.
Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo
37 Place de l’Église Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le chœur Blue Tempo vous propose un concert original mêlant gospel, jazz, variété et musiques de films. Un moment convivial porté par l’énergie d’un groupe vocal dynamique et passionné .
37 Place de l’Église Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 93 75
English : Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo
German : Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo
Italiano :
Espanol : Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo
L’événement Concert à l’Eglise de Collonges Le Choeur Blue Tempo Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2025-09-17 par Corrèze Tourisme