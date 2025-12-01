Concert à l’église de Courcemont Courcemont

Concert à l’église de Courcemont

Église Saint Barthélemy Courcemont Sarthe

2025-12-13 17:00:00

2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Le Comité des Fêtes de courcemont vous invite au concert des chorales de La Compagnie du Mans et Happy Together de Rouillon, dirigées par Marie-Thérèse Brebion.

Au programme variété française, gospel, jazz et chants de Noël.

Gratuit .

Église Saint Barthélemy Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

