Concert à l’église de Courcemont Courcemont
Concert à l’église de Courcemont Courcemont samedi 13 décembre 2025.
Concert à l’église de Courcemont
Église Saint Barthélemy Courcemont Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Le Comité des Fêtes de courcemont vous invite au concert des chorales de La Compagnie du Mans et Happy Together de Rouillon, dirigées par Marie-Thérèse Brebion.
Au programme variété française, gospel, jazz et chants de Noël.
Gratuit .
Église Saint Barthélemy Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert à l’église de Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Maine Saosnois