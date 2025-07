Concert à l’église de La Bresse 833 Route de Rambaville La Bresse

Concert à l’église de La Bresse le jeudi 24 juillet 2025 à 20h00.

Partez en voyage en compagnie du CIMI, orchestre de l’Université de Liège, sous la direction de Guy Van Waas, à travers des œuvres de Gluck, Tchaïkovsky, Vaughan Williams et Rossini, revisitées pour orchestre à cordes.

A 20h00, entrée libre

Ce concert sera aussi donné aux églises de Nompatelize le mercredi 23 juillet et ND de Galilée à Saint-Dié des Vosges le vendredi 25 juillet.Tout public

833 Route de Rambaville 20 rue de l’Église La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 73 63 69 58

English :

Concert at La Bresse church on Thursday, July 24, 2025 at 8:00 pm.

Take a journey with the CIMI, Université de Liège orchestra, conducted by Guy Van Waas, through works by Gluck, Tchaikovsky, Vaughan Williams and Rossini, revisited for string orchestra.

8:00 pm, free admission

This concert will also be performed at the churches of Nompatelize on Wednesday July 23 and ND de Galilée in Saint-Dié des Vosges on Friday July 25.

German :

Konzert in der Kirche von La Bresse am Donnerstag, den 24. Juli 2025 um 20.00 Uhr.

Begeben Sie sich mit dem CIMI, dem Orchester der Universität Lüttich, unter der Leitung von Guy Van Waas auf eine Reise durch Werke von Gluck, Tschaikowsky, Vaughan Williams und Rossini, die für Streichorchester neu interpretiert werden.

Um 20.00 Uhr, freier Eintritt

Dieses Konzert wird auch in den Kirchen von Nompatelize am Mittwoch, den 23. Juli und ND de Galilée in Saint-Dié des Vosges am Freitag, den 25. Juli aufgeführt.

Italiano :

Concerto nella chiesa di La Bresse giovedì 24 luglio 2025 alle 20.00.

Un viaggio con il CIMI, l’orchestra dell’Università di Liegi, diretta da Guy Van Waas, attraverso opere di Gluck, Tchaikovsky, Vaughan Williams e Rossini, rivisitate per orchestra d’archi.

Alle ore 20.00, ingresso libero

Questo concerto sarà eseguito anche nelle chiese di Nompatelize mercoledì 23 luglio e di ND de Galilée a Saint-Dié des Vosges venerdì 25 luglio.

Espanol :

Concierto en la iglesia de La Bresse el jueves 24 de julio de 2025 a las 20:00 h.

Viaje con el CIMI, la orquesta de la Universidad de Lieja, dirigida por Guy Van Waas, a través de obras de Gluck, Chaikovski, Vaughan Williams y Rossini, revisitadas para orquesta de cuerda.

A las 20.00 h, entrada gratuita

Este concierto también se interpretará en las iglesias de Nompatelize, el miércoles 23 de julio, y ND de Galilée, en Saint-Dié des Vosges, el viernes 25 de julio.

