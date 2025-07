CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges

CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges dimanche 10 août 2025.

CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 20:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Rendez-vous à l’église de la Piguière à 20h pour un concert d’un Trio d’accordéon.

Rendez-vous à l’église de la Piguière à 20h pour un concert d’un Trio d’accordéon. .

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Join us at La Piguière church at 8pm for a concert by an accordion trio.

German :

Treffen Sie sich um 20 Uhr in der Kirche von La Piguière zu einem Konzert eines Akkordeontrios.

Italiano :

Unisciti a noi alle 20:00 per il concerto di un trio di fisarmoniche nella chiesa di La Piguière.

Espanol :

Únase a nosotros en la iglesia de La Piguière a las 20:00 h para asistir a un concierto de un trío de acordeones.

L’événement CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-07-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn