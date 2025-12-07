Concert à l’église de Labéraudie chœur Jubilate

Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le chœur Jubilate de Cahors interprètera des contes et chants de Noël.

Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 81 63 68 49 emmartine.dufour@wanadoo.fr

English :

The Jubilate choir from Cahors will perform Christmas tales and carols.

