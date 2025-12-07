Concert à l’église de Labéraudie chœur Jubilate Pradines
Concert à l’église de Labéraudie chœur Jubilate Pradines dimanche 7 décembre 2025.
Pradines Lot
Participation libre
Début : 2025-12-07 15:00:00
Le chœur Jubilate de Cahors interprètera des contes et chants de Noël.
Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 81 63 68 49 emmartine.dufour@wanadoo.fr
English :
The Jubilate choir from Cahors will perform Christmas tales and carols.
