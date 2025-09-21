Concert à l’église de Longages Médiathèque de Longages Longages

Concert à l’église de Longages Médiathèque de Longages Longages dimanche 21 septembre 2025.

Concert à l’église de Longages Dimanche 21 septembre, 17h00 Médiathèque de Longages Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Informations au : 06 77 06 69 73 ou 06 31 21 96 44.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Concert des Amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine

Les Amis de Longages vous invitent à un concert exceptionnel ce dimanche à 17h.

Un moment musical à partager pour clore la journée en beauté.

Médiathèque de Longages Rue de la Halle, 31410 Longages, France Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie 0561901228 https://mediatheque.longages.fr Édifiée en 1907 d’après les plans de l’ingénieur Pierre Bouchet, la halle-mairie est réalisée en béton par la firme Hennebique. A la fois moderniste dans sa construction (arcades en béton armé) et traditionnelle dans son programme, la halle est un témoin du renouvellement des programmes urbains du début du XXe siècle. La halle présente une façade antérieure sud avec avant-corps central composé d’un escalier monumental. Le bâtiment, de plan rectangulaire, repose sur dix-huit piliers fondés sur une semelle de béton armé qui, au rez-de-chaussée, délimitent l’espace de la halle. Les deux niveaux d’élévation présentent une même ordonnance d’arcades surbaissées sur les côtés longs, et d’arcades en plein cintre sur les petits côtés. Édifice rénové, abritant la bibliothèque municipale.

Concert des Amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine

© Association Les Amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine