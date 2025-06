Concert à l’église de Lugagnac: ensemble vocal Les Ardeurs Le bourg Lugagnac 12 juillet 2025 20:00

Concert à l'église de Lugagnac: ensemble vocal Les Ardeurs
Eglise de Lugagnac
Lugagnac

12 juillet 2025 20:00:00

21:00:00

Nous serons heureux de vous retrouver lors du concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs le 12 juillet à Lugagnac. Nous vous proposerons un programme d’une heure a cappella, traversant près d’un millénaire d’histoire de la musique.

Vous trouverez un répertoire varié et dynamique. Seront abordées, des œuvres de grands noms de l’art vocal (Monteverdi, Carissimi, Brahms, Lauridsen) mais aussi des compositeurs moins célébrés, et d’autant plus surprenants (Verdelot, Holst, Dowland).

Découverte et émotion sont les maitres mots de ce programme.

Eglise de Lugagnac

Lugagnac 46260 Lot Occitanie

English :

We look forward to welcoming you to the concert by vocal ensemble Les Ardeurs on July 12 in Lugagnac. We’ll be presenting a one-hour a cappella program spanning almost a thousand years of musical history.

You’ll find a varied and dynamic repertoire. Works by the great names in vocal art (Monteverdi, Carissimi, Brahms, Lauridsen), as well as lesser-known composers (Verdelot, Holst, Dowland) will be featured.

Discovery and emotion are the watchwords of this program.

German :

Wir freuen uns, Sie beim Konzert des Vokalensembles Les Ardeurs am 12. Juli in Lugagnac begrüßen zu dürfen. Wir werden Ihnen ein einstündiges A-cappella-Programm bieten, das durch fast ein Jahrtausend Musikgeschichte führt.

Sie werden ein abwechslungsreiches und dynamisches Repertoire vorfinden. Es werden Werke von großen Namen der Vokalkunst (Monteverdi, Carissimi, Brahms, Lauridsen), aber auch von weniger gefeierten, dafür aber umso überraschenderen Komponisten (Verdelot, Holst, Dowland) behandelt.

Entdeckung und Emotion sind die Schlüsselbegriffe dieses Programms.

Italiano :

Vi aspettiamo al concerto dell’ensemble vocale Les Ardeurs il 12 luglio a Lugagnac. Eseguiremo un programma a cappella di un’ora che abbraccia quasi mille anni di storia della musica.

Troverete un repertorio vario e dinamico. Ci occuperemo di opere di alcuni grandi nomi dell’arte vocale (Monteverdi, Carissimi, Brahms, Lauridsen) e di compositori meno conosciuti, ma ancora più sorprendenti (Verdelot, Holst, Dowland).

Scoperta ed emozione sono le parole d’ordine di questo programma.

Espanol :

Le esperamos en el concierto del conjunto vocal Les Ardeurs el 12 de julio en Lugagnac. Interpretaremos un programa a capella de una hora de duración que abarca casi mil años de historia de la música.

Encontrará un repertorio variado y dinámico. Abordaremos obras de algunos de los grandes nombres del arte vocal (Monteverdi, Carissimi, Brahms, Lauridsen), así como de compositores menos conocidos, pero aún más sorprendentes (Verdelot, Holst, Dowland).

Descubrimiento y emoción son las palabras clave de este programa.

