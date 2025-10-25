Concert à l’église de Lunac Lunac

Lunac Aveyron

Début : Samedi 2025-10-25

2025-10-25

Concert de flûte et de guitare.

Samedi 25 octobre à 20h à l’église de Lunac, venez assister au concert du Duo Éole de flûte et de guitare. 10 .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie chateaulunac@gmail.com

English :

Flute and guitar concert.

German :

Flöten- und Gitarrenkonzert.

Italiano :

Concerto di flauto e chitarra.

Espanol :

Concierto de flauta y guitarra.

