Concert à l’église de Lunac Lunac samedi 25 octobre 2025.
Début : Samedi 2025-10-25
Concert de flûte et de guitare.
Samedi 25 octobre à 20h à l’église de Lunac, venez assister au concert du Duo Éole de flûte et de guitare. 10 .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie chateaulunac@gmail.com
English :
Flute and guitar concert.
German :
Flöten- und Gitarrenkonzert.
Italiano :
Concerto di flauto e chitarra.
Espanol :
Concierto de flauta y guitarra.
