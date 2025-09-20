Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze Église de Maillères Maillères

Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze Église de Maillères Maillères samedi 20 septembre 2025.

Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze

Église de Maillères Centre bourg Maillères Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pendant 1h30 vous pourrez entendre le répertoire éclectique de la chorale sol mi douze dans l’église de Maillères.

Entrée au chapeau.

Concert de la chorale sol mi douze dans le cadre des journées du patrimoine. .

Église de Maillères Centre bourg Maillères 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 83 71 martine.lamarque36@orange.fr

English : Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze

For 1h30 you can hear the eclectic repertoire of the sol mi douze choir in the Maillères church.

Admission by hat.

German : Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze

1,5 Stunden lang können Sie in der Kirche von Maillères das eklektische Repertoire des Chors sol mi douze hören.

Eintritt mit Hut.

Italiano :

Per 1 ora potrete ascoltare il repertorio eclettico del coro Sol mi douze nella chiesa di Maillères.

Ingresso a cappello.

Espanol :

Durante una hora y media, podrá escuchar el ecléctico repertorio del coro Sol mi douze en la iglesia de Maillères.

Entrada con sombrero.

L’événement Concert à l’église de Maillères par la chorale sol mi douze Maillères a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Cœur Haute Lande