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Concert à l’église de Penzé Taulé

Concert à l’église de Penzé Taulé dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Eglise de Penzé

Ville : 29670 Taulé

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Taulé

Concert à l’église de Penzé

Eglise de Penzé Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le groupe vocal et musical Expressions vous propose un concert sur le thème de la joie au coeur . Le répertoire s’articule autour d’artistes tels que Florent Pagny, Gaëtan Roussel, Amir…

Entrée libre.   .

Eglise de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert à l’église de Penzé Taulé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX