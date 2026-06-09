Taulé

Concert à l’église de Penzé

Eglise de Penzé Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le groupe vocal et musical Expressions vous propose un concert sur le thème de la joie au coeur . Le répertoire s’articule autour d’artistes tels que Florent Pagny, Gaëtan Roussel, Amir…

Entrée libre. .

Eglise de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert à l’église de Penzé Taulé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX