Concert à l’église de Penzé Taulé
Concert à l’église de Penzé Taulé dimanche 5 juillet 2026.
Taulé
Concert à l’église de Penzé
Eglise de Penzé Taulé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le groupe vocal et musical Expressions vous propose un concert sur le thème de la joie au coeur . Le répertoire s’articule autour d’artistes tels que Florent Pagny, Gaëtan Roussel, Amir…
Entrée libre. .
Eglise de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne
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L’événement Concert à l’église de Penzé Taulé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX