Concert à l’Église Guy Angelloz 22 août Brides-les-Bains
samedi 22 août 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Concert à l’Église Guy Angelloz 22 août
Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Ne manquez pas une soirée musicale exceptionnelle en compagnie du flûtiste Guy Angelloz, artiste au parcours remarquable.
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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Don’t miss an exceptional evening of music featuring flutist Guy Angelloz, an artist with a remarkable career.
L’événement Concert à l’Église Guy Angelloz 22 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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