Concert à l’église Il était l’Opéra Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt

Concert à l’église Il était l’Opéra

Église Saint-Eutrope 5 Rue de l’Église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez nombreux au concert de Chœur Avant-Scène de Marmande accueilli par l’association Allemans Animation et Culture. Au programme florilège de chœurs d’opéras avec une présentation qui donne quelques clés d’écoute sur les différents styles d’opéra. Un moment de grâce à partager.

Venez nombreux au concert de Chœur Avant-Scène de Marmande accueilli par l’association Allemans Animation et Culture. Au programme florilège de chœurs d’opéras avec une présentation qui donne quelques clés d’écoute sur les différents styles d’opéra. Un moment de grâce à partager entre amis ou famille. .

Église Saint-Eutrope 5 Rue de l’Église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à l’église Il était l’Opéra

Come one, come all to the concert by Marmande’s Ch?ur Avant-Scène , hosted by the Allemans Animation et Culture association. On the program: an anthology of opera choruses, with a presentation of the different operatic styles. A moment of grace to share.

L’événement Concert à l’église Il était l’Opéra Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Lauzun