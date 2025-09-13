Concert à l’église La Voix d’Or de Valéry Orlov Samedi 13 septembre Brides-les-Bains

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez retrouver la talentueuse voix de Valéry Orlov à l’Église de Brides-les-Bains.

Billetterie sur place ouverte une heure avant le concert

Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and discover the talented voice of Valéry Orlov at the Church of Brides-les-Bains.

Tickets on sale one hour before the concert

German :

Erleben Sie die talentierte Stimme von Valéry Orlov in der Kirche von Brides-les-Bains.

Kartenverkauf vor Ort eine Stunde vor dem Konzert geöffnet

Italiano :

Venite a scoprire la voce talentuosa di Valéry Orlov nella chiesa di Brides-les-Bains.

Apertura dei biglietti un’ora prima del concerto

Espanol :

Venga a descubrir la talentosa voz de Valéry Orlov en la iglesia de Brides-les-Bains.

Las entradas se abren una hora antes del concierto

