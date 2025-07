CONCERT À L’ÉGLISE La Piguière Massegros Causses Gorges

CONCERT À L’ÉGLISE La Piguière Massegros Causses Gorges mercredi 23 juillet 2025.

CONCERT À L’ÉGLISE

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges Lozère

Participation libre

Début : 2025-07-23

2025-07-23

La troupe Cansons e repapiadas vous invite à un concert voix guitare à l’église de La Piguière à 18h. Entrée libre, participation au chapeau.

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

The Cansons e repapiadas troupe invites you to a guitar-voice concert at La Piguière church at 6pm. Admission free, participation by hat.

German :

Die Truppe Cansons e repapiadas lädt Sie um 18 Uhr zu einem Konzert mit Gitarrenstimme in der Kirche von La Piguière ein. Eintritt frei, Teilnahme mit Hut.

Italiano :

La troupe Cansons e repapiadas vi invita a un concerto di chitarra e voce presso la chiesa di La Piguière alle ore 18:00. Ingresso libero, partecipazione a cappello.

Espanol :

La compañía Cansons e repapiadas le invita a un concierto de guitarra y voz en la iglesia de La Piguière a las 18 h. Entrada libre, participación por gorra.

