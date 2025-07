Concert à l’église Notre Dame de Galilée Saint-Dié-des-Vosges

Concert à l’église Notre Dame de Galilée

4 rue du Beau Jardin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Vendredi 2025-07-25 20:00:00

Partez en voyage en compagnie du CIMI, orchestre de l’Université de Liège, sous la direction de Guy Van Waas, à travers des œuvres de Gluck, Tchaïkovsky, Vaughan Williams et Rossini, revisitées pour orchestre à cordes.Tout public

4 rue du Beau Jardin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 73 63 69 58 cimi@uliege.be

English :

Take a journey with the CIMI, Université de Liège orchestra, conducted by Guy Van Waas, through works by Gluck, Tchaikovsky, Vaughan Williams and Rossini, revisited for string orchestra.

German :

Begeben Sie sich mit dem CIMI, dem Orchester der Universität Lüttich, unter der Leitung von Guy Van Waas auf eine Reise durch Werke von Gluck, Tschaikowsky, Vaughan Williams und Rossini, die für Streichorchester neu interpretiert werden.

Italiano :

Un viaggio con il CIMI, l’orchestra dell’Università di Liegi, diretta da Guy Van Waas, attraverso opere di Gluck, Tchaikovsky, Vaughan Williams e Rossini, rivisitate per orchestra d’archi.

Espanol :

Viaje con el CIMI, la orquesta de la Universidad de Lieja, dirigida por Guy Van Waas, a través de obras de Gluck, Chaikovski, Vaughan Williams y Rossini, revisitadas para orquesta de cuerda.

