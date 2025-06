Concert à l’église Notre-Dame-des-Neiges Gourdon 22 juin 2025 17:00

Lot

Concert à l’église Notre-Dame-des-Neiges Chapelle Notre-Dame des Neiges Gourdon Lot

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Le Comité d’Animation Culturelle vous propose de prolonger la fête de la musique avec un moment chanté et enchanté, avec des airs et des madrigaux autour de la musique baroque grâce au trio Giocoso.

Deux mezzo-sopranos et un guitariste, tous les trois sensibles à la façon dont cette musique du XVIIème explore les contrastes de l’âme humaine.

Une musique qui exprime les émotions.

Profitez de ce concert dans le beau cadre de l’église Notre-Dame des Neiges, église de style baroque, encore dotée d’un magnifique retable aux décors polychromes typiques de cette période.

À écouter, À voir, À déguster … du style et du beau chant !

Début du concert à 17h. .

Chapelle Notre-Dame des Neiges

Gourdon 46300 Lot Occitanie cac46300@gmail.com

English :

The Comité d’Animation Culturelle (Cultural Activities Committee) invites you to extend the Fête de la Musique with a moment of enchantment and song, featuring Baroque arias and madrigals by the Giocoso trio.

Two mezzo-sopranos and a guitarist, all three sensitive to the way this 17th-century music explores the contrasts of the human soul.

Music that expresses emotions.

Enjoy this concert in the beautiful setting of the baroque church of Notre-Dame des Neiges, which still boasts a magnificent altarpiece with polychrome decor typical of the period.

To hear, to see, to taste… style and beautiful singing!

German :

Das Comité d’Animation Culturelle schlägt Ihnen vor, das Musikfest mit einem gesungenen und verzauberten Moment zu verlängern, mit Arien und Madrigalen rund um die Barockmusik dank des Trios Giocoso.

Zwei Mezzosopranistinnen und ein Gitarrist, alle drei sensibel für die Art und Weise, wie diese Musik des 17. Jahrhunderts die Kontraste der menschlichen Seele erkundet.

Eine Musik, die Emotionen ausdrückt.

Genießen Sie dieses Konzert im schönen Rahmen der Kirche Notre-Dame des Neiges, einer Kirche im Barockstil, die noch mit einem wunderschönen Altarbild mit polychromen Verzierungen ausgestattet ist, die typisch für diese Epoche sind.

Zu hören, zu sehen, zu schmecken … stil und schöner Gesang!

Italiano :

Il Comité d’Animation Culturelle vi invita a prolungare la festa della musica con un momento di incanto e di canto, con arie e madrigali basati sulla musica barocca eseguiti dal trio Giocoso.

Due mezzosoprani e un chitarrista, tutti e tre sensibili al modo in cui questa musica del XVII secolo esplora i contrasti dell’animo umano.

Una musica che esprime emozioni.

Godetevi questo concerto nella splendida cornice della chiesa di Notre-Dame des Neiges, una chiesa in stile barocco che vanta ancora una magnifica pala d’altare con decorazioni policrome tipiche dell’epoca.

Ascoltare, vedere, assaporare… lo stile e il bel canto!

Espanol :

El Comité d’Animation Culturelle (Comité de Animación Cultural) le invita a prolongar el festival de música con una encantadora interpretación de arias y madrigales barrocos a cargo del trío Giocoso.

Dos mezzosopranos y un guitarrista, los tres sensibles a la forma en que esta música del siglo XVII explora los contrastes del alma humana.

Música que expresa emociones.

Disfrute de este concierto en el bello marco de la iglesia de Notre-Dame des Neiges, iglesia de estilo barroco que conserva un magnífico retablo con decoración policromada típica de la época.

Escuchar, ver, saborear… ¡estilo y bellos cantos!

L’événement Concert à l’église Notre-Dame-des-Neiges Gourdon a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Gourdon