Concert à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Marsolan, Église de Marsolan, Marsolan

Informations pratiques

Concert à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Marsolan Dimanche 20 septembre, 16h00 Église de Marsolan Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous invitent à participer aux journées du Patrimoines européennes au village :

Samedi 19 septembre et dimanche 20 : exposition de photos sur les anciens pigeonniers de la commune de Marsolan (32700) à la Maison des associations. L’occasion de découvrir le petit patrimoine du village et de ses environs.

Dimanche 20, 16h à l’église : Concert du choeur féminin de l’Institut de Recherche Vocale et Artistique (IRVA) dirigé par Corinne Fructus ; Anne-Claire du Chazaud à l’orgue. Programme « Regards sur Marie » ; participation libre.

Église de Marsolan A Guillamothe, 32700 Marsolan Marsolan 32700 Gers Occitanie

Les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous invitent à participer aux journées du Patrimoines européennes au village :

© Patrice Binder