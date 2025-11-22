Concert à l’église Orgue et Voix Château-Renard
Concert à l’église Orgue et Voix Château-Renard samedi 22 novembre 2025.
Concert à l’église Orgue et Voix
143 Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Assistez à un concert Orgue et Voix, suivi d’une messe solennelle, à l’occasion de la Fête de la Sainte-Cécile !
Assistez à un concert Orgue et Voix, suivi d’une messe solennelle, à l’occasion de la Fête de la Sainte-Cécile ! .
143 Rue du Vieux Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
Attend an Organ and Voice concert, followed by a solemn mass, to celebrate the Fête de la Sainte-Cécile!
German :
Besuchen Sie anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie ein Konzert mit Orgel und Stimmen, gefolgt von einer feierlichen Messe!
Italiano :
Assistete a un concerto di organo e voce, seguito da una messa solenne, per celebrare la Fête de la Sainte-Cécile!
Espanol :
Asista a un concierto de órgano y voz, seguido de una misa solemne, para celebrar la Fiesta de la Sainte-Cécile
L’événement Concert à l’église Orgue et Voix Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO