Concert à l’église Orgue et Voix Château-Renard

Concert à l’église Orgue et Voix

143 Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Assistez à un concert Orgue et Voix, suivi d’une messe solennelle, à l’occasion de la Fête de la Sainte-Cécile !

143 Rue du Vieux Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

Attend an Organ and Voice concert, followed by a solemn mass, to celebrate the Fête de la Sainte-Cécile!

German :

Besuchen Sie anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie ein Konzert mit Orgel und Stimmen, gefolgt von einer feierlichen Messe!

Italiano :

Assistete a un concerto di organo e voce, seguito da una messa solenne, per celebrare la Fête de la Sainte-Cécile!

Espanol :

Asista a un concierto de órgano y voz, seguido de una misa solemne, para celebrar la Fiesta de la Sainte-Cécile

