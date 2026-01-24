Concert à l’église Saint Eloi Brass Band en Seine

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le Brass Band en Seine sous la baguette de Christopher Dufay

Dimanche 8 février à 17h

Eglise Saint-Eloi

Gratuit ouvert à tous

Au programme des pièces spécialement écrites ou arrangées pour Brass Band qui mettront en valeur les musiciens de l’orchestre.

Organisé par la Confédération Musicale de Seine-Maritime. .

Place de Gaulle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

English : Concert à l’église Saint Eloi Brass Band en Seine

