Concert à l’église Saint Eloi Brass Band en Seine Forges-les-Eaux

Concert à l’église Saint Eloi Brass Band en Seine
Place de Gaulle Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-02-08 17:00:00
Le Brass Band en Seine sous la baguette de Christopher Dufay
Dimanche 8 février à 17h
Eglise Saint-Eloi
Gratuit ouvert à tous
Au programme des pièces spécialement écrites ou arrangées pour Brass Band qui mettront en valeur les musiciens de l’orchestre.
Organisé par la Confédération Musicale de Seine-Maritime. .
Place de Gaulle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie
