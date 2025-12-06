CONCERT À L’ÉGLISE SAINT ÉTIENNE Ille-sur-Têt

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT ÉTIENNE

Place de la Résistance Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Concert le 06 décembre à l’église de Ille-sur-Têt à 17h00.

Le concert est animé par l’orchestre de chambre de Thuir avec comme invité le chanteur Alain LEBRUN, sous la dirèction de Nadège ROBLES.

Animation gratuite et ouverte à tous.

On vous attend…

Place de la Résistance Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 67 65 36 76

English :

Concert on December 06 at Ille-sur-Têt church at 5:00 pm.

The concert is led by the Thuir Chamber Orchestra, with guest singer Alain LEBRUN, under the direction of Nadège ROBLES.

Free and open to all.

We look forward to seeing you…

