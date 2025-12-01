Concert à l’église Saint Eusèbe La chorale A Coeur Joie d’Auxerre Place Saint-Eusèbe Auxerre

Concert à l’église Saint Eusèbe La chorale A Coeur Joie d’Auxerre

Place Saint-Eusèbe Eglise Saint-Eusèbe, AUXERRE Auxerre Yonne

2025-12-21 17:00:00

2025-12-21 18:30:00

2025-12-21

La chorale A Coeur Joie Auxerre vous invite pour son concert de fin d’année. Un répertoire allant de l’époque renaissance, baroque, classique, mais aussi plus contemporaine, intercalé de chants de Noël, sera dirigé par Sylvie MEYER. A l’orgue, Denis CHARDONNET, co-titulaire des orgues de Joigny. .

