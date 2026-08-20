Concert à l’église Saint-Eutrope, Église Saint-Eutrope et ancien prieuré, Bellefond

Informations pratiques

Concert à l’église Saint-Eutrope Samedi 19 septembre, 18h30 Église Saint-Eutrope et ancien prieuré Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Musique et patrimoine : Armonia en solo, une parenthèse jazz

Laissez-vous emporter par un moment musical tout en douceur avec Armonia, en concert solo. Entre la chaleur de sa voix et les sonorités élégantes de la clarinette, l’artiste vous invite à un voyage sensible au cœur du jazz.

Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, ce concert vous fera découvrir un univers où se mêlent mélodies, émotions et improvisations, pour une parenthèse musicale pleine de charme.

Église Saint-Eutrope et ancien prieuré 1 Mirambeau, 33760 Bellefond, France Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine Bellefond était primitivement un prieuré bâti par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin. En 1186, il fut soumis au monastère de la Sauve-Majeure. Durant les troubles du XVIe siècle, d’importantes dégradations furent faites à l’église et aux bâtiments claustraux. En 1655, le prieuré fut uni au monastère des Feuillants de Bordeaux, qui le gardèrent jusqu’à la Révolution. Les parties inférieures du mur d’enceinte du prieuré, qui englobait l’église, le cimetière et les bâtiments claustraux, existent à peu près entièrement mais à l’état de ruines. L’église et les bâtiments claustraux durent être rebâtis à la fin du XIIe siècle par les moines de la Sauve. L’église aurait dû se composer d’une longue nef terminée par une abside pentagonale. Deux bras de transept devaient lui donner la forme d’une croix latine. Le transept, l’abside et les absidioles ont été bâtis. La nef est restée à l’état de projet. Construction remaniée au XVIe siècle. En 1863-1866, une importante restauration fut menée, modifiant profondément l’intérieur de l’édifice. Porte romane et contreforts plats du 12e ou XIIIe siècle.

Musique et patrimoine

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