CONCERT À L’ÉGLISE Place de l’Ayre Saint-Germain-du-Teil

Concert de « La Harpe de Cassiopée »(Harpe et chant celtique) à 17h à l’église .

Entrée libre et collation.

Organisé par le Foyer rural de Saint-germain-du-Teil.

Place de l’Ayre Eglise Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 08 82

English :

Concert by « La Harpe de Cassiopée » (Harp and Celtic song) at 5pm in the church.

Free admission and refreshments.

Organized by the Foyer rural de Saint-germain-du-Teil.

German :

Konzert von « La Harpe de Cassiopée »(Harfe und keltischer Gesang) um 17 Uhr in der Kirche .

Freier Eintritt und Imbiss.

Organisiert vom Foyer rural de Saint-germain-du-Teil.

Italiano :

Concerto de « La Harpe de Cassiopée » (arpa e canto celtico) alle 17.00 nella chiesa.

Ingresso libero e rinfresco.

Organizzato dal Foyer rural de Saint-germain-du-Teil.

Espanol :

Concierto de « La Harpe de Cassiopée » (Arpa y canción celta) a las 17 h en la iglesia.

Entrada gratuita y refrescos.

Organizado por el Foyer rural de Saint-germain-du-Teil.

