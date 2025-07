Concert à l’église Saint-Hilaire (Montcuq) Eglise Saint-Hilaire Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’église Saint-Hilaire (Montcuq) Eglise Saint-Hilaire Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 25 juillet 2025.

Concert à l’église Saint-Hilaire (Montcuq)

Eglise Saint-Hilaire 5 place de la halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Le jeune chœur Romsey nous vient tout spécialement d’Angleterre, pour donner un concert en l’église Saint-Hilaire de Montcuq.

.

Eglise Saint-Hilaire 5 place de la halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

English :

The young Romsey choir has come all the way from England to give a concert in Montcuq’s Saint-Hilaire church.

German :

Der junge Chor Romsey kommt eigens aus England zu uns, um in der Kirche Saint-Hilaire in Montcuq ein Konzert zu geben.

Italiano :

Il giovane coro di Romsey è venuto dall’Inghilterra per tenere un concerto nella chiesa di Saint-Hilaire a Montcuq.

Espanol :

El joven coro de Romsey ha venido desde Inglaterra para dar un concierto en la iglesia de Saint-Hilaire de Montcuq.

L’événement Concert à l’église Saint-Hilaire (Montcuq) Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot