Concert à l’église Saint-Jacques Perros-Guirec

Place de l’église Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-18 21:00:00

2025-07-18

Concerts chant et harpe celtique du duo « les voix de Marie » le vendredi 18 juillet à 21h dans l’église St Jacques.

Taezi et Ronya dont deux chanteuses et harpistes qui harmonisent leur voix et leur instrument pour proposer un répertoire sacré et celtique en lien avec Marie.

Entrée 12€ tarif plein 8€ tarif réduit (gratuit moins de 10 ans)

Contacts pour les réservations affproductions56@gmail.com 0679776557 .

Place de l’église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 77 65 57

