Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron Route de Gamarde, Hinx, France Mugron
Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron Route de Gamarde, Hinx, France Mugron dimanche 1 mars 2026.
Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron
Route de Gamarde, Hinx, France Eglise Saint Laurent Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Fondé en 2019, l’Ensemble Vocal OREMUS est un groupe mixte polyphonique de 17 personnes.
Son programme, composé de chants sacrés du monde interprétés a cappella: des chants orthodoxes ou grégoriens, de vibrants chants africains pleins d’enthousiasme, des gospels et des œuvres de grands compositeurs
Fondé en 2019, l’Ensemble Vocal OREMUS est un groupe mixte polyphonique de 17 personnes.
Son programme, composé de chants sacrés du monde interprétés a cappella: des chants orthodoxes ou grégoriens, de vibrants chants africains pleins d’enthousiasme, des gospels et des œuvres de grands compositeurs classiques, tels Gounod, Haendel, Viadana, Lotti… .
Route de Gamarde, Hinx, France Eglise Saint Laurent Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 96 35 contact.oremus@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron
Founded in 2019, Ensemble Vocal OREMUS is a 17-strong mixed polyphonic group.
Its program, made up of sacred songs from around the world performed a cappella, includes Orthodox and Gregorian chants, vibrant African songs full of enthusiasm, gospels and works by great composers
L’événement Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron Mugron a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Terres de Chalosse