Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron Route de Gamarde, Hinx, France Mugron

Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron

Route de Gamarde, Hinx, France Eglise Saint Laurent Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Fondé en 2019, l’Ensemble Vocal OREMUS est un groupe mixte polyphonique de 17 personnes.

Son programme, composé de chants sacrés du monde interprétés a cappella: des chants orthodoxes ou grégoriens, de vibrants chants africains pleins d’enthousiasme, des gospels et des œuvres de grands compositeurs

Fondé en 2019, l’Ensemble Vocal OREMUS est un groupe mixte polyphonique de 17 personnes.

Son programme, composé de chants sacrés du monde interprétés a cappella: des chants orthodoxes ou grégoriens, de vibrants chants africains pleins d’enthousiasme, des gospels et des œuvres de grands compositeurs classiques, tels Gounod, Haendel, Viadana, Lotti… .

Route de Gamarde, Hinx, France Eglise Saint Laurent Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 96 35 contact.oremus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron

Founded in 2019, Ensemble Vocal OREMUS is a 17-strong mixed polyphonic group.

Its program, made up of sacred songs from around the world performed a cappella, includes Orthodox and Gregorian chants, vibrant African songs full of enthusiasm, gospels and works by great composers

L’événement Concert à l’église Saint-Laurent de Mugron Mugron a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Terres de Chalosse